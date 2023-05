Chama-se PAC e colocou Portugal na “Liga dos Campeões do padel”

Com uma área total de 12.000m2, o novo clube no Porto tem como sócio maioritário Diogo Dalot e Paquito Navarro como parceiro.

O tamanho não importa? Quantidade não significa qualidade? Há lugares-comuns que são facilmente desmentidos pela realidade. Imponente, distinto e sem paralelo na Península Ibérica, o Padel Athletic Club (PAC) abriu esta semana na cidade do Porto e já está a mudar o paradigma da modalidade em Portugal. Projectado pelo empresário Miguel Dominguez e tendo como sócio maioritário o futebolista do Manchester United Diogo Dalot, e como parceiro o espanhol Paquito Navarro, antigo número 1 e ainda um dos mais carismáticos jogadores do padel mundial, o PAC, parceiro da prestigiada Bullpadel Academy, pretende colocar Portugal na “Champions League do padel”.