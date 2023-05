Esta noite Hamlet tem síndrome de Down

Durante mais de três anos, Jaime Cruz circulou pelos corredores do Teatro La Plaza como apenas um entre os muitos assistentes de sala, conduzindo espectadores aos seus lugares e vendendo-lhes os programas dos espectáculos em cena na instituição, fundada em 2003 no privilegiado bairro de Miraflores, em Lima, a capital do Peru. Até ao dia – e Chela de Ferrari nunca mais se esqueceu desse dia – em que, convidado a apresentar-se em público num evento interno, pronunciou muito convictamente as palavras “sou actor” quando chegou a sua vez de dizer ao que vinha.

