Actores com síndrome de Down levam Hamlet ao Teatro de São João

Quatro anos após a sua retumbante estreia no Peru, o Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica (FITEI) leva ao Porto um Shakespeare criado e protagonizado por oito actores que não são – que não querem ser – “como os demais”. São um grupo de pessoas neurodiversas, na sua maioria com síndrome de Down.

“Não sei como explicar isto…”, diz ao Ípsilon Chela de Ferrari, encenadora do espectáculo e directora artística do Teatro La Plaza. “Já fizemos a peça centenas de vezes, mas parece que todas as noites são noites de estreia. Eles têm a capacidade da repetição, e ao mesmo tempo frescura na repetição. Ignoro se é próprio da condição destes actores, mas é do mais belo que podemos aprender com eles. Estão sempre novos no palco. Vêm sempre com a mesma ânsia de comunicar cada palavra.”

