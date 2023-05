Cardeal Parolin vai visitar este sábado terrenos da Jornada Mundial da Juventude

O cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano que vai presidir à peregrinação de 13 de Maio, em Fátima, irá visitar na tarde deste sábado os terrenos do Parque Tejo, local onde vão decorrer a vigília e a missa final da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), nos dias 5 e 6 de Agosto, com o Papa Francisco. A notícia é avançada esta quinta-feira pelo jornal digital 7Margens, que cita fontes eclesiásticas nacionais e da Santa Sé.

De acordo com aquela publicação, o cardeal Pietro Parolin deverá fazer-se acompanhar por responsáveis do Estado – "as mesmas fontes garantem que essas autoridades serão ao mais alto nível, incluindo o Presidente da República, eventualmente a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, que tutela no Governo a organização da JMJ, e os presidentes das câmaras de Lisboa, Loures e Oeiras, os municípios que recebem eventos da jornada", lê-se no artigo.

Também responsáveis da Igreja, como o bispo auxiliar de Lisboa e o presidente da Fundação JMJ, Américo Aguiar e, possivelmente, o patriarca de Lisboa deverão também estar presentes.

A Jornada Mundial da Juventude vai decorrer de 1 a 6 de Agosto, em Lisboa. É esperada a participação de um milhão de jovens.