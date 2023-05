Francisco Assis diz que Galamba devia ter insistido na demissão

Francisco Assis juntou a sua voz à daqueles que defendem que João Galamba já não devia estar no Governo. Em entrevista à RTP3, o antigo dirigente do PS e actual presidente do Conselho Económico e Social (CES) defende que o ministro das Infra-estruturas devia ter insistido na sua demissão, mesmo depois de o primeiro-ministro a ter rejeitado.

"Compreendendo o que foi a atitude do primeiro-ministro em relação a ele [João Galamba]. Compreendendo o que foi a posição do Presidente da República em relação a ele, eu diria que ele teria prestado algum serviço, até ao bom relacionamento institucional do país, se tivesse tomado uma decisão que era dizer ao primeiro-ministro que tinha ficado muito grato pela solidariedade que ele lhe tinha manifestado, mas que entendia que, neste momento, aquela decisão de pôr o lugar à disposição se devia manter", disse Assis na noite desta quarta-feira no programa Grande Entrevista.

O presidente do CES avança depois uma possível explicação para António Costa ter recusado aceitar o pedido de demissão apresentado na semana passada pelo ministro das Infra-estruturas, uma atitude que mereceu reparo público do Presidente da República.

Citando Magalhães e Silva, Francisco Assis nota que o advogado argumentou uma “coisa interessante” ao notar que “provavelmente o ministro [Galamba] só não foi demitido porque o doutor António Costa sentiu uma necessidade de fazer uma demonstração clara de que não admitia ingerências institucionais".

Esta quarta-feira, João Galamba falou pela primeira vez em público sobre a polémica no Ministério das Infra-estruturas causada pelo processo relacionado com a exoneração do seu ex-adjunto e o respectivo computador de serviço, garantindo aos jornalistas manter “imensas condições” para prosseguir no Governo.

Na semana passada, António Costa disse que as condições para Galamba continuar ministro medem-se “pelos resultados” que obtiver. Galamba lidera o processo de reprivatização da TAP.