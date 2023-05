Precariedade sustenta criação de emprego no arranque de 2023

Aumento do emprego no primeiro trimestre do ano ficou a ver-se sobretudo ao acréscimo dos contratos a termo e do trabalho a tempo parcial. Desemprego subiu para 7,2%, o nível mais alto desde 2020.

Depois dos sinais dados no final do ano passado, as estatísticas do emprego relativas ao primeiro trimestre de 2023 confirmam que se está a assistir a um momento de viragem no mercado de trabalho. A taxa de desemprego subiu para 7,2%, atingindo o nível mais alto desde o final de 2020, o emprego está a crescer a um ritmo mais lento e o aumento do emprego por conta de outrem está a ser feito à custa dos vínculos precários e do trabalho a tempo parcial.