Desemprego sobe para 7,2% e atinge nível mais alto desde 2020

A taxa de desemprego subiu para os 7,2% no primeiro trimestre de 2023, atingindo o nível mais alto desde 2020. Os dados divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) dão conta de 380,3 mil pessoas desempregadas, um número superior ao registado no trimestre anterior e no trimestre homólogo.

No final do ano passado, os dados já apontavam para um momento de viragem no mercado de trabalho. Agora, o INE confirma que, no arranque de 2023, a taxa de desemprego atingiu o nível mais elevado desde o quarto trimestre de 2020 (7,3%) e ficou acima dos 6,5% apurados para o trimestre anterior e dos 5,9% registados nos três primeiros meses de 2022.

A população desempregada aumentou tanto em relação ao trimestre anterior (mais 37,6 mil pessoas) como ao período homólogo (mais 71,9 mil).

A evolução homóloga da população desempregada resultou do acréscimo do desemprego nos homens (29,9%), nas pessoas dos 35 aos 44 anos (47,1%) e que completaram o 3.º ciclo do ensino básico (28,9%) ou com ensino secundário ou pós-secundário (32,5%).

Em contraciclo, a taxa de desemprego de jovens (dos 16 aos 24 anos) foi estimada em 19,6%, valor inferior em 0,3 pontos percentuais ao do trimestre anterior e em um ponto percentual ao do trimestre homólogo.

A taxa de desemprego foi superior à média nacional (7,2%) em duas regiões do país: na Área Metropolitana de Lisboa (8%) e no Norte (7,6%).

Em relação ao trimestre anterior, a taxa de desemprego cresceu em todas as regiões - com excepção da Madeira, onde diminuiu 0,4 pontos percentuais para 6,5% -, tendo o maior aumento sido observado no Alentejo (1,7 pontos percentuais, para 7,2%).

Na comparação homóloga, este indicador aumentou em todas as regiões do continente, destacando-se o acréscimo de 2,2 pontos percentuais no Norte, e diminuiu nas regiões autónomas.

Emprego aumenta

Nos três primeiros meses de 2023, o INE dá conta de 4,925 milhões de pessoas empregadas, um número superior ao apurado no final de 2022 (mais 21,8 mil pessoas) e no trimestre homólogo (mais 23,8 mil).

A questão é que o aumento da população desempregada é superior ao aumento registado no emprego. Na comparação homóloga, havia mais 71,9 mil pessoas desempregadas, enquanto o número de pessoas a trabalhar aumentou apenas 23,8 mil.

Uma das razões para o aumento do desemprego pode estar na redução da população inactiva com 16 ou mais anos. Estimada em 3,537 milhões de pessoas, diminuiu em relação aos dois períodos de comparação, o trimestre anterior (34,6 mil) e o homólogo (55,8 mil), refere o INE.

No destaque divulgado nesta quarta-feira, o instituto de estatísticas nacional sublinha ainda que a variação homóloga da população empregada resultou no acréscimo do emprego nas mulheres (18,5 mil); pessoas dos 16 aos 24 anos (47,1 mil); que completaram, no máximo, o 3.º ciclo do básico (65,2 mil) ou o ensino secundário (63,2 mil). Além disso, destaca-se o aumento do emprego no sector da indústria, construção, energia e água (37,9 mil), em particular nas actividades de construção (25,8 mil), cujo aumento representou 68,1% da variação do sector.

O INE dá ainda conta de um aumento do emprego por conta de outrem (41,9 mil), dos contratos a termo (42,9 mil) e do trabalho a tempo parcial (25,1 mil).