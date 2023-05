EasyJet sofre mais cinco dias de greve em Portugal entre Maio e Junho

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) marcou uma nova greve relativa à operação da EasyJet em Portugal com a duração de cinco dias.

De acordo com o pré-aviso de greve, a paralisação está marcada para os dias 26, 28 e 30 de Maio e para 1 e 3 de Junho. No início passado mês de Abril já houve três dias de greve.

Em comunicado ligado ao pré-aviso de greve, o SNPVAC considera que a EasyJet, liderada em Portugal por José Lopes “continua apostada numa postura de arrogância e inflexibilidade”.

Assim, defende o sindicato na comunicação, “as propostas de alteração às prestações pecuniárias já anteriormente apresentadas pela empresa continuam, senão piores, muito aquém do limiar do aceitável para garantir trabalho digno” à classe profissional.

A companhia aérea, diz a estrutura sindical presidida por Ricardo Penarroias, “continua ‘surda’ às dificuldades económicas sentidas pelos seus tripulantes, devido aos baixos rendimentos, em face ao reconhecido aumento do custo de vida, o que asfixia os trabalhadores e põe em causa o bem-estar e conforto das suas famílias”.

O sindicato nota também que “noutros países e bases onde a empresa apresenta nível de rentabilidade inferior ao verificado em Portugal”, os tripulantes de cabina “obtiveram aumentos significativos”.

O comunicado, o SNPVAC sublinha que “o clima de tensão e desagrado pelo longo e intolerável impasse na resolução dos diversos diferendos laborais se agravou”, e que a EasyJet “tem como objectivo final prolongar indefinidamente no tempo a postura adoptada”.

No dia 4 de Maio, o sindicato tinha afirmado que era uma “condição imperativa” o afastamento do director-geral da companhia do processo de negociação em curso.

Proposta "impraticável"

“Estamos extremamente desapontados com a decisão do SNPVAC de anunciar um novo aviso de greve, apesar de termos deixado clara a nossa disponibilidade para retomar um diálogo construtivo de forma a chegar a um acordo sustentável”, refere a companhia aérea num comunicado.

“A proposta actual do sindicato é impraticável”, diz, “especialmente tendo em conta que o que pagamos aos nossos trabalhadores está acima da média salarial nacional”. De acordo com a EasyJet, o SNPVAC “defende uma proposta impraticável, pedindo aumentos entre os 63% e os 103%, o que demonstra falta de conhecimento da realidade”.

“Vamos fazer todos os possíveis para mitigar o impacto que possa ter nos nossos clientes, incluindo fazer alterações nos voos antes da greve”, sublinha a companhia, destacando que os passageiros afectados vão ser contactados via SMS ou email. “Todos os clientes cujos voos sejam cancelados são elegíveis para um reembolso ou mudança gratuita para um novo voo”, recorda a EasyJet.