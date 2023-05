Argumento perdido de Dennis Potter encontrado no arquivo do dramaturgo

The Last Television Play foi escrito no início dos anos 1980 e já continha cenas que aparecem depois em The Singing Detective.

Um manuscrito de Dennis Potter, The Last Television Play, que se julgava perdido e que esteve nas origens da famosa série de televisão The Singing Detective (O Detective Cantor), foi encontrado nos arquivos do dramaturgo e argumentista, revelou a imprensa britânica.

São 60 páginas escritas à mão num caderninho pessoal e estavam entre manuscritos, dactiloscritos e uma série de cadernos guardados no arquivo de Dennis Potter (1935-1994), que está depositado no Dean Heritage Center do Dean Museum Trust, em Forest of Dean, onde o dramaturgo nasceu, em Gloucestershire, Inglaterra.

A descoberta do manuscrito The Last Television Play foi feita pelo professor John Cook, académico que se doutorou no início dos anos 90 com uma tese sobre o autor da série The Singing Detective, da qual resultou o livro Dennis Potter: A Life on Screen. Cook contou a sua descoberta no programa de rádio Front Row da BBC.

The Last Television Play foi escrito no início dos anos 1980 e Dennis Potter já se tinha referido ao argumento numa entrevista que deu ao Radio Times em 1986. Tem como personagem principal Nigel Barton, argumentista de televisão que sofre de artrite psoriática aguda e está internado numa enfermaria de um hospital. Neste argumento estão “as sementes, as origens de The Singing Detective, a sua obra mais famosa”, disse John Cook ao jornal escocês The Herald. “The Last Television Play é uma peça notável, maravilhosamente inventiva, muito experimental”, acrescentou o académico estudioso da obra de Potter.

A série The Singing Detective foi lançada pela BBC em 1986 com o actor Michael Gambon a interpretar o escritor de policiais Philip E. Marlow (cujo nome parodia o do célebre detective criado por Raymond Chandler, Philip Marlowe), que além de estar a viver um período de bloqueio criativo está internado num hospital por sofrer de artrite psoriática. Muitas das cenas que aparecem em O Detective Cantor estão já em The Last Television Play, embora com alterações.

Professor de Media na Glasgow Caledonian University, Cook contou ainda ao The Herald que quando entrevistou Dennis Potter este lhe tinha dito que era improvável que tivesse guardado algum rascunho dos manuscritos que foi fazendo até chegar ao The Singing Detective, pois costumava rasgar ou voltar a reutilizar os seus rascunhos. Por isso, conta o professor Cook, “descobrir 30 anos depois o seu manuscrito de origem é o culminar extraordinário de uma longa jornada.”

O argumento agora descoberto contempla espaços para entrarem anúncios, o que leva o investigador a colocar a hipótese de que Potter o teria escrito a pensar num canal que não a BBC.

You can read more about the unproduced and/or previously unknown works by #DennisPotter found in @The_DHC here: https://t.co/jjBaiOXYPh — John Cook (@jrcmedia) May 9, 2023

E há no caderninho manuscrito de The Last Television Play, segundo o Front Row e o The Guardian, um prefácio com um falso elogio fúnebre ao próprio Dennis Potter (que só viria a morrer anos depois), escrito na sua própria caligrafia e posto na boca de um padre: “Pôr o substantivo adjectival ‘Televisão’ à frente da antiga e nobre palavra ‘Dramaturgo’ é o mesmo tipo de diminuição que colocar o adjectivo ‘processado’ à frente da ainda mais antiga palavra ‘queijo’”. O dito padre adianta ainda que Dennis Potter morreu depois de se ter engasgado a comer salmão fumado enquanto voava para os EUA num Concorde. Na verdade, Potter morreu em 1994, aos 59 anos, com cancro do pâncreas e fígado.