Plano de mobilidade sustentável de Lisboa ainda sem data para entrar em vigor

É uma promessa que já vem do mandato anterior, mas continua a não ser mais do que isso. Apesar de há muito aguardado, o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS) de Lisboa ainda se mantém, no entanto, em fase de concurso, através da recepção de propostas. Desconhece-se, por isso, em que momento começará efectivamente a ser posto em prática. A informação foi dada ao PÚBLICO, na última semana, pela Câmara Municipal de Lisboa, depois ter sido questionada de sobre o assunto em meados de Abril. O processo deveria ter terminado no final de 2022.

