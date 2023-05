Morreu o ex-deputado brasileiro David Miranda, marido do jornalista Glenn Greenwald

O ex-deputado federal brasileiro David Miranda, de 37 anos, morreu esta terça-feira. Casado com o jornalista Glenn Greenwald, do site de investigação The Intercept Brasil, estava internado desde Agosto do ano passado na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro. A causa da morte não foi anunciada.

