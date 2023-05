UEFA proíbe Benfica de vender bilhetes para o próximo jogo fora nas competições europeias

O Benfica está proibido pela UEFA de vender bilhetes no próximo jogo fora para as competições europeias de futebol. O clube anunciou, esta terça-feira, em comunicado, que terá de pagar uma coima de 35 mil euros e não vai ter adeptos no sector visitante no próximo jogo na condição de visitante.

As sanções resultam dos incidentes vividos em Milão, na partida frente ao Inter para os quartos-de-final da Liga dos Campeões. Adeptos radicais dos “encarnados” arremessaram tochas para as bancadas com adeptos do Inter, chegando a ferir uma criança italiana.