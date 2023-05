Corte de sobreiros para construir parque logístico gera controvérsia em Benavente

As condições de licenciamento da primeira fase do complexo logístico que o grupo espanhol Magna já começou a construir junto ao nó de ligação da Estrada Nacional n.º 118 à Auto-estrada n.º 10 e à Ponte da Lezíria estão a gerar controvérsia em Benavente. PS, Chega e Candidatura Independente requereram uma sessão extraordinária da assembleia municipal e questionam o abate de 270 árvores (incluindo 48 sobreiros) e as compensações negociadas pelo executivo camarário de maioria CDU. O presidente da câmara garantiu que tudo foi feito dentro da legalidade, com transparência e aprovado por unanimidade.

