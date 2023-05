Cancro colorrectal está a aumentar entre os mais jovens: “Não deixem arrastar”, diz André

A idade é um factor a considerar quando falamos de cancro. À medida que envelhecemos, aumentam os rastreios e as análises para detectar qualquer anomalia o quanto antes. Ainda assim, os últimos anos trouxeram dados inesperados para o cancro colorrectal: os casos têm aumentado substancialmente entre os mais jovens. André, de 30 anos, é um desses casos. Sublinha que ouvir “cancro” da boca de um médico, ainda mais com esta idade, é inesperado e estranho. “Quando se é diagnosticado, não nos dizem logo o estado ou como está. É um cancro! É uma palavra com um peso muito grande e que associamos a morte”, conta o jovem da região do Porto, que conheceu o diagnóstico em Novembro último.

