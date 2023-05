PSD e o “enigma” ideológico chamado Montenegro

Entre a social-democracia e o liberalismo — as duas grandes famílias do PSD —, a que espaço político pertence o atual líder, Luís Montenegro? Politólogos dizem que a “indefinição” é propositada.

O PSD comemora, esta semana, 49 anos. Durante este período, duas grandes correntes tomaram o leme do partido: sociais-democratas — com Pinto Balsemão, Cavaco Silva ou Marcelo Rebelo de Sousa — e liberais — com Santana Lopes ou Passos Coelho. A um ano de tornar-se quinquagenário, o partido é agora liderado por alguém que, dizem os politólogos, quer beneficiar politicamente da incógnita em torno do seu pensamento.