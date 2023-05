Primeiro-ministro interino da Eslováquia renuncia ao cargo

Governo de Heger foi alvo de uma moção de censura no final do ano passado e estava temporariamente em funções até às eleições de Setembro.

O primeiro-ministro eslovaco, Eduard Heger, anunciou este domingo que apresentou a demissão do Governo interino à Presidente Zuzana Caputova, na sequência de uma crise política sem fim à vista.

“Pedi à Presidente para revogar o meu mandato”, disse Heger que lidera o executivo interino desde Dezembro do ano passado, em declarações aos jornalistas.

O primeiro-ministro centrista assegurou que todas as suas decisões serão coordenadas com a chefe de Estado, com quem ainda se vai reunir este domingo.

A crise política na Eslováquia, país com 5,4 milhões de habitantes e membro da União Europeia e da NATO, agravou-se esta semana.

Na quinta-feira, o ministro da Agricultura, Samuel Vlcan, anunciou a demissão, após a revelação de um caso que envolveu um subsídio de 1,4 milhões de euros que foi concedido à sua empresa.

No dia seguinte, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Rastislav Kacer, também anunciou a decisão de abandonar o Governo. O ministro não especificou, no enanto, os seus motivos.

O Parlamento da Eslováquia aprovou no final do ano passado uma moção de censura ao Governo de coligação de Eduard Heger, apresentada pelo seu antigo aliado liberal.

Um dia depois, a Presidente Zuzana Caputova apelou à realização de eleições antecipadas até Junho de 2023 e anunciou que o Governo de Heger teria poderes limitados e temporários, para tratar os assuntos correntes.

A Constituição da Eslováquia não permite eleições antecipadas, mas o Supremo Tribunal levantou a opção de rever a Constituição, com a aprovação de uma maioria de três quintos dos 90 membros do Parlamento. Os deputados acabaram por agendar as eleições legislativas para 30 de Setembro.