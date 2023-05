Europa, caso sério: de Dvorák a Sara Ross

A Orquestra Filarmónica Portuguesa escolheu Lisboa para estrear um programa musical que irá circular pelo centro e norte do país, visitar Faro (em versão mais curta) e finalmente mostrar-se em Berlim: um programa arriscado, com duas obras-primas do repertório orquestral (o concerto para violoncelo de Antonín Dvorák e as Metamorphosen para 23 instrumentos de arco, de Richard Strauss) e uma peça em estreia absoluta, encomendada pela orquestra a Sara Ross (n. 1989).

