Vídeo. A coroação de Carlos III e Camila em menos de três minutos

Milhares de londrinos saíram à rua para aplaudir os novos reis, que acenaram à população num cortejo entre a Abadia de Westminster e o Palácio de Buckingham, dentro de um coche dourado. Do outro lado da cidade, dezenas de pessoas protestavam contra a monarquia. Apesar do mau tempo, as cerimónias decorreram segundo o protocolo definido há vários meses.

