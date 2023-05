Escolas estão a contribuir para desigualdade salarial entre homens e mulheres, alerta estudo

Investigação do CES alerta que as escolas se assumem como espaços de reprodução de estereótipos, como se comprova nos cursos profissionais.

As escolas não estão a conseguir contrariar estereótipos que levam à segregação sexual das escolhas vocacionais dos estudantes, que continua elevada, conclui estudo do Centro de Estudos Sociais (CES) de Coimbra.

Faltam acções e políticas concretas, as boas práticas e exemplos de algumas escolas não são visíveis nem replicados e muitos dos agentes educativos (professores e psicólogos) não reconhecem o problema, com as escolas a assumirem-se como espaços de reprodução de estereótipos, ao invés de os combater, disse à agência Lusa a investigadora do CES Lina Coelho e coordenadora do estudo Fronteiras de Vidro - Custos e factores da segregação profissional e educativa para homens e mulheres.

O estudo, que foi desenvolvido entre 2020 e 2023 e cujos resultados foram apresentados nesta quinta-feira, conclui que a segregação sexual se mantém, centrando-se no ensino secundário profissional, referiu Lina Coelho.

De acordo com o projecto de investigação, há cursos do ensino profissional público com mais de 90% de frequência masculina (onde se incluem áreas como veículos a motor, metalurgia, electrónica ou tecnologias de informação), e outros com uma participação feminina inferior a 30%, como é o caso das áreas da agricultura, desporto ou construção civil.

Já as áreas de cabeleireiro e estética, educação ou saúde têm uma presença feminina maioritária (mais de 80%).

Desigualdade salarial pode acentuar-se

"O diagnóstico dessas estatísticas permite perceber que a formação profissional no ensino secundário público é ainda mais segregada em termos de género do que o próprio mercado de trabalho", vincou a investigadora.

Para além do estudo quantitativo, o projecto realizou "focus groups" e entrevistas a psicólogos escolares e professores, bem como a empregadores que acolhem estagiários das escolas, maioritariamente na região Centro.

"Desta análise mais qualitativa, resulta a conclusão de que as concepções estereotipadas continuam muito predominantes, não apenas nas empresas, mas também no próprio sistema de ensino. A sensibilidade à igualdade de género é muito reduzida no sector da educação", constatou Lina Coelho.

Apesar de haver excepções e "bons exemplos", esses não encontram "capacidade reprodutiva" e acabam por não ser replicados, vivendo do voluntarismo de dirigentes escolares ou professores, referiu.

"Há uma necessidade imperiosa de formar as pessoas para a igualdade de género e logo na formação básica na universidade, nas licenciaturas em psicologia e na formação de professores", defendeu.

Segundo a coordenadora do projecto, as escolas continuam "espaços de produção de estereótipos" e o problema não é reconhecido pelos agentes educativos.

"Quando professores e psicólogos não reconhecem o problema não se age sobre ele. Eu creio que o problema é reconhecido em termos políticos, mas depois, de facto, não há actuações efectivas que proporcionem esta sensibilização de forma generalizada", afirmou Lina Coelho.

Numa sociedade em que continua a persistir a ideia de profissões para homens ou para mulheres, os estereótipos são interiorizados pelas jovens e suas famílias, que não encontram nas escolas qualquer tentativa de os contrariar, aclarou.

Esse problema acaba por ter reflexos em perspectivas de carreira e de remuneração, com as jovens a acabarem por escolher áreas onde os salários são mais baixos, em detrimento de outras, como é o caso das tecnologias, onde há uma maioria de rapazes a ingressar nos cursos.

"Atendendo às tendências do mercado de trabalho e aos padrões de remuneração excepcionalmente elevados nessas áreas e com muitas oportunidades de trabalho, é incompreensível, é irracional as mulheres não escolherem estas áreas", constatou.

Com um mercado de trabalho actual e futuro que valoriza a área das tecnologias, prevê-se que a desigualdade salarial se mantenha ou até possa ser acentuada face à segregação sexual que se continua a assistir na hora dos mais jovens escolherem os seus percursos de formação, alertou.