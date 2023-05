Detido português que terá morto e desmembrado companheiro

Crime terá sido cometido a 28 de Abril, tendo partes do corpo da vítima, outro português de origem brasileira de 47 anos, sido encontrados no início desta semana no Cadaval.

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou na tarde desta sexta-feira a detenção de um português, de 52 anos, que terá morto e desmembrado o companheiro com quem vivia, outro português de origem brasileira, com 47 anos. Parte dos restos mortais foram encontrados no início desta semana escondidos em sacos plásticos num espaço rural da zona do Cadaval, no distrito de Lisboa.

Num comunicado emitido pelas 18h30 desta sexta-feira, a Directoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ dá conta de que o "crime ocorreu num contexto de conflito numa relação entre vítima e suspeito que veio a terminar na madrugada de dia 28 de Abril de 2023, com a prática do crime de homicídio na residência que ambos partilhavam".

O corpo da vítima foi entretanto despedaçado e levado, em sacos, para uma zona rural. O primeiro saco, com parte do tronco de um homem, foi encontrado na passada terça-feira por um caçador. No dia seguinte, foram encontrados na mesma área mais dois sacos, com os membros inferiores e superiores da vítima.

Foi através da análise das impressões digitais, feita por peritos do Laboratório de Polícia Científica, que a PJ conseguiu identificar os restos mortais da vítima. Para tal, também contribuíram informações recolhidas no Cadaval que deram pistas sobre quem poderia ser o assassinado.

Na nota, a PJ destaca que contou com a "relevante colaboração dos serviços da Guarda Nacional Republicana" e revela que as diligências realizadas até ao momento "permitem excluir qualquer contexto de criminalidade organizada como génese para os crimes verificados".

O detido está indiciado por um crime de homicídio qualificado e outro de profanação de cadáver, devendo ser presente este sábado ao tribunal competente para aplicação das respectivas medidas de coacção.