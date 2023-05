Aeroportos com 600 elementos SEF e PSP para responder a mais 26% de passageiros

O Governo prevê para este ano um aumento de 26% dos passageiros nos aeroportos portugueses, tendo para tal colocado nos postos de fronteira cerca de 600 elementos do SEF e PSP, que podem ser reforçados em caso de necessidade. O plano de contingência para os postos de fronteira aérea nacionais foi apresentado nesta sexta-feira no Ministério da Administração Interna (MAI) para fazer face ao aumento de passageiros durante o período de verão.

O ministro da Administração Interna afirmou que o plano deste ano (em 2022 houve outro), que prevê "um expressivo fluxo de voos face ao ano passado, tem por base tudo aquilo que correu bem até aqui e procura concretizar alguns aperfeiçoamentos", nomeadamente colocar mais recursos humanos em determinadas zonas, alargar a utilização das portas electrónicas a novas nacionalidades e acautelar as ausências dos recursos humanos através do aperfeiçoamento do planeamento e utilização de uma plataforma comum entre a PSP e o SEF.

"É um plano que continua a ser forte, robusto e adaptado aos tempos que vivemos", disse José Luís Carneiro.

O ministro admitiu que "será sempre difícil eliminar todas as dificuldades e constrangimentos", sendo "mesmo impossível evitar as filas" nos aeroportos devido ao aumento de passageiros.

"Haverá sempre algumas filas, alguns tempos de espera por força do aumento exponencial e das limitações também do espaço dos próprios aeroportos", precisou, destacando o trabalho que tem vindo a ser feito desde o ano passado, que permite "ter respostas mais céleres e eficientes que mitigam o tempo de espera sem abdicar na segurança no controlo de fronteiras e na segurança aeroportuária".

O plano de contingência, denominado "Plano Verão IATA para 2023", já começou a 28 de Março e vai prolongar-se até 28 de Outubro.

No total, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras tem nos aeroportos portugueses 300 inspectores, 190 dos quais em Lisboa, 55 em Faro e 50 no Porto, acrescentando a este efectivo os elementos da Polícia de Segurança Pública que têm formação em controlo de fronteiras.

Segundo a PSP, actualmente têm formação 298 polícias e, em Junho, este número aumenta para 348.

O director nacional do SEF, Fernando Silva, afirmou que, em caso de necessidade, este efectivo pode ser reforçado com mais 77 inspectores do SEF.

Além dos recursos humanos, o plano contempla também soluções tecnológicas e operacionais, sendo semanalmente avaliado por um grupo interministerial.

De acordo com os dados hoje divulgados, este ano é esperado um aumento de 26% do número de passageiros nos aeroportos, cerca de 17 milhões, e de mais 22% dos voos, 83 milhões.