IP vai quadruplicar Linha do Norte em Vila Franca de Xira mas afasta hipótese de túnel

A decisão do Governo de aproveitar o troço da Linha do Norte entre o Carregado e Lisboa para a passagem também de comboios de alta velocidade veio “acelerar” a necessidade de requalificar e quadruplicar o troço ferroviário compreendido entre Alverca e Castanheira do Ribatejo. Há décadas que se fala na necessidade da modernização deste troço (único ainda com duas vias entre Lisboa e Azambuja), mas as enormes dificuldades de instalação de quatro vias nas travessias da vila de Alhandra e da cidade de Vila Franca de Xira foram adiando o problema. Agora, como o Governo anunciou o objectivo de, em 2030, reduzir para 1h15 o tempo de ligação ferroviária entre Lisboa e Porto, a Infra-Estruturas de Portugal (IP) lançou um concurso para a concepção/construção do projecto de modernização da Linha do Norte entre Alverca e Castanheira e apresentou os respectivos estudos prévios, esta sexta-feira, numa reunião extraordinária da Câmara de Vila Franca de Xira.

