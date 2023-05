O povo acampa em Londres à espera do rei

Enquanto decorrem os preparativos finais para a coroação de Carlos III, muitas pessoas aguardam pacientemente pelo grande momento ao longo do percurso do cortejo deste sábado.

Muitas acampadas há alguns dias, vão festejando e dedicando-se a pequenas rotinas do dia-a-dia, com a esperança de, na hora certa, terem um lugar na fila da frente para testemunharem a passagem do rei e de Camila, tanto a caminho da coroação, que decorre na Abadia de Westminster, com cerca de 2200 convidados (menos seis mil que em 1953, na coroação de Isabel II), como após a cerimónia solene.