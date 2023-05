Walking Weekend regressa à Pampilhosa da Serra para palmilhar “aldeias e paisagens deslumbrantes”

Está de volta o Walking Weekend, o festival que propõe descobrir os principais atractivos da Pampilhosa da Serra através de um fim-de-semana de caminhadas. A sexta edição decorre de 26 a 28 de Maio e está limitada a 150 participantes.

“Entre o céu e a serra, foi preparado um programa criativo, que visa o despertar sensorial e emocional, através de uma imersão profunda nos principais activos do território, como é o caso das aldeias, as paisagens deslumbrantes e a natureza no seu estado mais puro, a identidade cultural, a gastronomia e até a alegria comunitária”, anuncia a autarquia em comunicado.

De acordo com o vereador Rui Simão, trata-se de “um programa abrangente que se dirige às famílias e amigos, aos mais ousados e que precisam de um pouco mais de adrenalina e também àqueles que gostam de imergir na cultura e na essência dos lugares”, acrescenta a nota de imprensa, citando declarações feitas durante a apresentação do evento em Coimbra, que decorreu nesta quinta-feira.

“As caminhadas (e todas as sensações que as envolvem) são de facto a inspiração maior do evento, sendo que, neste ano, os participantes serão convidados a fazê-lo por terra, em trilhos deslumbrantes, por água, nas célebres caminhadas aquáticas, e até pelo céu, através de uma ‘viagem às estrelas’, guiada entre a ciência e a imaginação pelo astrónomo e comunicador de ciência José Matos”, lê-se no comunicado.

Segundo o vereador do município, localizado no interior do distrito de Coimbra, a organização aposta numa jornada intimista e diferenciadora, que, para Rui Simão, vai permitir “confrontar cada um com o que de melhor o território tem para oferecer e com o que de melhor em Portugal se faz nesta matéria”.

“Caminhar, desfrutar, conviver e festejar é algo que parece que estamos mais inibidos de fazer, mas que não podemos de abdicar”, referiu Rui Simão, considerando que “qualquer pessoa que participe no festival terá uma experiência memorável”.

As inscrições do Walking Weekend’23 estão limitadas a 150 participantes, sendo que até ao momento já foram preenchidos mais de metade dos lugares disponíveis. Os três dias custam 70€, enquanto a participação a 27 de Maio custa 50€ e só para o dia seguinte são 30€.

O Walking Weekend é organizado pela empresa de animação turística Epic Land, com o apoio da Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra, Escola Superior de Educação de Coimbra (ESEC), ADXTUR - Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto e Decathlon.