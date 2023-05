Vieira da Silva: dissolução “não é assunto de política corrente; é excepção”

Em entrevista ao Hora da Verdade do PÚBLICO e da Renascença, José António Vieira da Silva diz "compreender" a decisão de António Costa em manter João Galamba como ministro das Infra-estruturas, mas avisa o primeiro-ministro de que é o próprio Governo que tem o desafio de "estar à altura" da opção que foi tomada.

O dirigente do PS lamenta ainda que Marcelo esteja há meses a falar da dissolução do Parlamento. Numa altura em que se espera uma reacção do Presidente sobre a crise política e o caso Galamba, o dirigente nacional do PS salienta que a designada bomba atómica tem de ser usada "de forma bem pensada e sóbria"​.