MNE: língua portuguesa será assinalada a 5 de Maio “nos quatro cantos do mundo”

O dia mundial da língua portuguesa será assinalado “de forma activa”, avança o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Em Portugal, a data terá “ainda mais significado” com a entrega do Prémio Camões.

Em 2019, a 40.ª assembleia-geral da UNESCO consagrou o dia 5 de Maio como o dia mundial da língua portuguesa. Este ano, a data — celebrada pelos mais de 260 milhões de lusofalantes que se distribuem pelos cinco continentes — será assinalada com diversas iniciativas: colóquios, palestras, peças de teatro, cinema, poesia, lançamentos de livros, conversas com escritores, actividades escolares com crianças e ainda eventos gastronómicos.

Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) avança que o dia será assinalado "de forma activa" também na sua rede externa, que inclui 60 países: "As Embaixadas e os Consulados, em estreita articulação com países parceiros e membros da CPLP" vão promover a "língua portuguesa nos quatro cantos do mundo — do Senegal ao Japão, da Etiópia aos Estados Unidos, da Austrália ao Panamá, passando pelo Luxemburgo, Dinamarca ou Ucrânia".

Segundo o MNE, "tem sido indispensável o contributo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e dos seus Estados-membros" para afirmar a língua portuguesa no contexto internacional. Inclusivamente, lê-se ainda na nota, é graças ao investimento que tem sido feito ao longo dos anos na promoção e no ensino da língua que se tem registado um "crescimento sustentado do número de falantes". Actualmente, a língua portuguesa é a mais falada no hemisfério sul e a quinta língua em contexto digital, aponta o ministério liderado por João Gomes Cravinho.

Já em Portugal, este dia em que a língua e a cultura se celebram ganhará "ainda mais significado", acrescenta o comunicado. Isto porque será entregue o Prémio Camões, o "mais importante prémio de língua portuguesa". Durante a tarde de sexta-feira será distinguida a escritora moçambicana Paulina Chiziane, numa cerimónia em que estarão presentes o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, e o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Francisco André.

Ainda no dia 5 será dinamizado pelo Instituto Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, em parceria com o Plano Nacional das Artes, "um evento comemorativo dirigido aos mais jovens". E será realizado o espectáculo "Um Português e um Brasileiro entram num Bar", protagonizado por Ricardo Araújo Pereira e Gregório Duvivier, no Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada.