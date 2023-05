Nuno Madeira quer criar nova arma para melhorar o dia-a-dia de quem tem esquizofrenia

A primeira imagem que nos virá à cabeça sobre esquizofrenia serão os delírios, alucinações ou alterações no comportamento habitual das pessoas. Estes são os chamados sintomas positivos. Mas existem sintomas negativos, como a dificuldade em ter motivação e sentir prazer, ou mesmo a incapacidade de se relacionar com os outros e o isolamento social. É aqui que Nuno Madeira, psiquiatra e investigador da Universidade de Coimbra, identifica a principal causa de incapacidade nas pessoas com esquizofrenia. E é isso que vai procurar combater com um ensaio clínico em que utilizará impulsos electromagnéticos (por breves minutos) para estimular as áreas do “cérebro social” – este projecto venceu a terceira edição do prémio FLAD Science Award Mental Health, que garante o apoio de 300 mil euros à investigação clínica em saúde mental em Portugal.

