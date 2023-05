O Novo Hospital do Oeste — por uma adequada estratégia territorial

É no território envolvente das Caldas da Rainha que observamos um grande vazio da rede hospitalar, pública e privada, um “buraco” na rede, com a ausência de um nó estruturante.

O Oeste tem dos piores rácios e índices de prestação assistencial hospitalar de Portugal. Consciente deste facto, o actual ministro da Saúde nomeou em 11 de janeiro de 2023, pelo despacho n.º 556/2023, um grupo de trabalho coordenado pela médica e ex-ministra Ana Jorge, que "terá como missão assegurar o desenvolvimento e conclusão das seguintes tarefas: a) Avaliar as propostas de localização do Novo Hospital do Oeste (NOE); b) Propor o perfil funcional para o futuro Hospital; c) Avaliar os modelos alternativos de financiamento a adotar”.