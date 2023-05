O que fazer no fim-de-semana? Procuram-se voluntários para acção no Estuário do Sado

As iniciativas da Associação Natureza Portugal vão decorrer entre as 10h e as 12h dos dias 6 e 13 de Maio no Estuário do Sado, em Setúbal, e procuram-se voluntários que queiram ajudar. Além de por as mãos à obra, nestes dias vão acontecer também acções de literacia ambiental.

O dia 6 é dedicado à remoção do chorão-das-praias para perceber o impacto que esta espécie invasora tem no equilíbrio dos ecossistemas e na biodiversidade do Sado, divulgando e debatendo também as diferentes formas de preservação do património natural. Mas atenção, só tem até esta quarta-feira, dia 3 de Maio, para se inscrever.

No entanto, se quiser participar na acção de limpeza da zona costeira, a acontecer a 13 de Maio, tem ainda até dia 10 deste mês. A iniciativa, vai contar com o acompanhamento de um especialista do Programa de Oceanos e Pescas da Associação Natureza Portugal e procura educar sobre os efeitos do lixo marinho da biodiversidade do mar, apresentando o que são boas práticas de redução destes detritos.

As iniciativas são promovidas pela Associação Natureza Portugal (WWF) e contam com o apoio da Câmara Municipal de Setúbal, da Junta de Freguesia do Sado, da Associação Baía de Setúbal e do Projecto e do projecto Mares circulares.

As acções e formações de literacia ambiental são de acesso livre ao púbico.