A sua praia mereceu uma Bandeira Azul em 2023? Procure no mapa

Se prefere uma praia deserta, sem vigilância, e se dispensa a oferta de serviços no tempo que passa em sossego no areal ou beira-rio, esta proposta não é para si. As praias distinguidas com Bandeira Azul obedecem a critérios que vão contra o perfil de um areal deserto e sem especiais comodidades. Por outro lado, as zonas que recebem este galardão oferecem algumas garantias importantes para todos os que não abdicam deste usufruto da natureza. A saber: qualidade da água e espaço (ordenamento) segurança e serviços, vigilância e sensibilização das pessoas (educação ambiental).

Esta semana, o presidente da Associação Bandeira Azul da Europa, José Archer, anunciou que na próxima época balnear vão hastear a Bandeira Azul em 394 praias, distribuídas por 103 municípios. Longe do mar, há 47 praias fluviais que mereceram esta distinção em 2023.

A seca e os incêndios terão roubado três bandeiras a praias fluviais em relação a 2022, mas ainda assim "Portugal, no que toca a praias do interior, é o segundo país do mundo com maior número de praias galardoadas", assinalou José Archer.

Mas há mais locais assinalados no mapa da Bandeira Azul. Das 432 bandeiras atribuídas em Portugal, 394 foram a praias, 21 a embarcações ecoturísticas e 17 premiaram a qualidade das marinas. A nível internacional, Portugal ocupa o segundo lugar no que diz respeito a embarcações ecoturísticas galardoadas, com 21, destaca a Associação Bandeira Azul da Europa.

A cerimónia oficial de hastear da primeira Bandeira Azul em praia costeira vai decorrer na praia do Mar, nas Caldas da Rainha, em 1 de Junho, enquanto o primeiro hastear de Bandeira Azul em praia fluvial vai realizar-se em Reconquinho, Penacova, em 15 de Junho. A bandeira será ainda hasteada na Marina de Tróia, no concelho de Grândola, em 5 de Junho.

As praias costeiras e fluviais distinguidas estão distribuídas pelo Norte (87, mais cinco do que no ano passado), Centro (47, menos três), Tejo (76, menos uma), Alentejo (39, menos uma), Algarve (85, menos uma), Açores (44, mais duas) e Madeira (16, igual ao ano passado).