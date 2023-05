Prémio Vinha Douro nasce para homenagear boas práticas agrícolas e ambientais

As candidaturas à primeira edição do Prémio Vinha Douro, que homenageia as boas práticas agrícolas e ambientais, e os vitivinicultores durienses, podem ser submetidas até 30 de Julho.

Anunciado em 2021, o novo Prémio Vinha Douro nasce este ano com o objectivo de "promover boas práticas agrícolas e ambientais nas vinhas do Douro e de homenagear os vitivinicultores durienses". O período de candidaturas, aberto desde 1 de Março, vai decorrer até 30 de Julho, segundo a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N). Os vencedores desta primeira edição serão anunciados a 14 de Dezembro, dia em que a região do Alto Douro Vinhateiro celebra 22 anos de classificação como Património Mundial da UNESCO.

O prémio visa distinguir intervenções em parcelas integradas em explorações na região, divididas em duas categorias: até 2,5 hectares e explorações com área superior a 2,5 hectares. Segundo a comissão de coordenação, as candidaturas destinam-se aos proprietários das parcelas intervencionadas ou às cooperativas ou associações representantes dos proprietários.

A distinção, que será atribuída com uma periodicidade bienal, já tinha sido anunciada no âmbito das comemorações dos 20 anos da classificação do Alto Douro Vinhateiro como Património Mundial da UNESCO, na categoria de Paisagem Cultural, Evolutiva e Viva.

O prémio pretende "distinguir e promover as boas práticas nas intervenções em vinhas, elegendo o equilíbrio e a harmonia entre as soluções técnicas de inovação e modernização dos sistemas de cultivo e as medidas de preservação e salvaguarda de materiais e práticas tradicionais", especifica a CCDR-N.

O júri é constituído por oito representantes da Missão Douro - CCDR-N, que preside, da Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN), da Direcção Regional de Cultura do Norte (DRCN), do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (IVDP), da Liga dos Amigos do Douro Património Mundial, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, da Associação de Viticultores do Douro (ADVID) e da Associação dos Viticultores Profissionais do Douro (Prodouro).