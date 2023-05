Linha Violeta do metro de Lisboa poderá vir a ser explorada por privados

A nova Linha Violeta do Metropolitano de Lisboa, ligando os concelhos de Odivelas e de Loures, numa extensão de 13 quilómetros, poderá vir a ter a sua exploração entregue a privados. A possibilidade é assumida pela administração da empresa pública de transportes, no momento em que se prepara para lançar o concurso público para a adjudicação do contrato de concepção e construção daquela extensão da rede de metro da capital, aproveitando verbas provenientes do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Um projecto que terá, por isso, de estar concluído até ao final do segundo semestre de 2026.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt