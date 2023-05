Directora de escola expulsa por causa de David, foi conhecê-lo ao vivo

Quando a directora de uma escola da Flórida perdeu o emprego, em Março, depois de ter mostrado aos alunos do 6.º ano imagens do David de Miguel Ângelo — o que suscitou queixas dos pais, incluindo um que considerou o material "pornográfico"— provavelmente não imaginou que as consequências a levariam até Florença. Mas na sexta-feira, Hope Carrasquilla estava em frente à escultura na Galleria dell'Accademia di Firenze, convidada pela directora do museu e participante acidental num debate sobre a nudez na arte, um tema que se arrasta há séculos.

