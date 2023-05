Jacques Brel e Nuno Costa Santos numa utopia chamada Açores

Praia do Pópulo, Ponta Delgada. O pequeno areal serve de palco ao bailado entre as marés e a pedra vulcânica, um jogo de luzes e sombras, o basalto negro iluminado por um sol breve. Nuno Costa Santos está sentado na esplanada concentrado no som do mar. Escolheu a mesa mais afastada da entrada, onde repousa um café e a A Trilogia de Copenhaga, de Tove Ditlevsen. Aproximamo-nos.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt