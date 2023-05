Morreu o antigo presidente do Supremo Tribunal Administrativo António Calhau

O antigo presidente do Supremo Tribunal Administrativo (STA) António Calhau morreu na noite de quinta-feira de doença, aos 70 anos, realizando-se esta segunda-feira o seu velório na igreja do Estoril, segundo fonte do tribunal.

António Francisco de Almeida Calhau nasceu em 1953 em Fronteira (Portalegre), licenciou-se em Direito pela Universidade de Lisboa em 1980 e iniciou funções como presidente do STA em 16 de Novembro de 2011.

Foi Presidente do Tribunal Central Administrativo de 2000 a 2006 e membro do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais no mesmo período.

Em Abril de 2017, o juiz conselheiro foi agraciado com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Trabalhou na Segurança Social até 1983, data em que ingressou na magistratura, tendo sido juiz de direito no Tribunal de Instrução Criminal de Portalegre e na comarca de Elvas.



A partir de 1989 passou a exercer funções no Tribunal Tributário de 1.ª Instância de Évora, onde se manteve até 1996, data em que ascendeu ao Tribunal Tributário de 2.ª Instância.



Juiz Conselheiro do Supremo Tribunal Administrativo desde 2006, foi eleito vice-presidente do STA em 9 de Fevereiro de 2011. A sua eleição para presidente ocorreu em 26 de Outubro de 2011.

O funeral realiza-se na terça-feira.