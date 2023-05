“Este governo ou outro”, há que “dar resposta aos trabalhadores”, avisa Isabel Camarinha

A líder da CGTP afirmou esta tarde, logo no início da marcha do Dia do Trabalhador, em Lisboa, que a situação actual de quem trabalha "é hoje muito mais grave” e exige “mudança de opções” políticas.

“O que a CGTP exige são respostas para os problemas dos trabalhadores e do país. Se é com este governo ou com outro, isso não nos compete a nós decidir”. O governo tem é de dar respostas: ao aumento de salários, ao fim da precariedade, à redução do horário do trabalho", disse Isabel Camarinha aos jornalistas no Martim Moniz.​

A sindicalista não escondeu a satisfação com algumas conquistas alcançadas, no dia em que entra em vigor a Agenda do Trabalho Digno. “A luta já trouxe resultados”, afirmou, apontando quais: “Já tivemos aumentos salariais, redução do horário de trabalho, passagem a efectivos de trabalhadores com vínculo precário, já tivemos o governo a anunciar algumas medidas insuficientes mas pela luta que tem vindo ser desenvolvida”.

No entanto, considera que essas conquistas têm sido absorvidas pela situação inflacionista e por isso são necessárias outras medidas: "Controlo dos preços, acabar com a especulação e outra distribuição da riqueza".

"O salário médio aumentou 8%", ripostou, um pouco mais atrás, o secretário-geral adjunto do PS, João Torres, que garantiu que "o PS está muito comprometido com o combate à precariedade, à dinamização e incentivo ao diálogo social", e tem apostado na "valorização dos salários, pensões e rendimentos", afirmou aos jornalistas.

"Não estou a dizer que está tudo bem" nem "escamoteei que vivemos uma crise inflacionista", mas "com o PS as pensões e os salários aumentam", garantiu João Torres.

Para além do PCP, que segue à frente da manifestação juntamente com a CGTP, o Bloco de Esquerda, mais atrás, também marcha pela Almirante Reis acima. Atrás de uma tarja onde se lê “anticapitalistas”, Mariana Mortágua, candidata à liderança do partido, fala sobre a Agenda de Trabalho Digno que, diz, “não mexe nas estruturas das condições de trabalho”.

"As pessoas ficam mais pobres porque as leis de trabalho permitem que essa riqueza vá directamente para os lucros, para as grandes empresas”, afirma, considerando que a Agenda “não enfrenta os problemas estruturais da desigualdade salarial e da precariedade”.

No desfile vai também João Torres, o secretário-geral do PS

Sardinhas, algodão doce e piqueniques

À 14h30, hora marcada para o início da marcha do número de pessoas não fazia adivinhar a enchente que ia cobrir a avenida Almirante Reis. Depois organizaram-se e começaram a chegar grupos com tarjas de todos os lados. Do centro da manifestação, não se vê início nem fim, os sindicatos unem as vozes e gritam palavras de ordem: “Maio está na rua, a luta continua”, “não podemos aceitar empobrecer a trabalhar”.

Mesmo em frente aos trabalhadores de hiper e supermercados, dois homens vestidos a rigor: de fato e cartola - vermelhos de calor, mas querem passar uma mensagem. Na fatiota levam, colados, logotipos de vários supermercados, vão falando com pessoas na rua, em tom de brincadeira. Mas quando se fala de luta, Carlos Gralha põe uma cara séria. Reivindica um “valor justo” de “contrato colectivo de trabalho” porque só dessa forma o trabalho “é rentável para os trabalhadores”. Exige “evolução”. Tem 45 anos e é operador logístico. Marca presença no Dia do Trabalhador há 26, quando entrou no mundo laboral.

Juntam-se professores, psicólogos, funcionários judiciais, entre outros profissionais. Há muitos jovens na rua. Pedro Henriques, 20 anos, vem ao 1º de Maio desde os 16. Sente que está “sempre a perder” e mesmo com as medidas da Agenda do Trabalho Digno e Valorização dos Jovens, que entra em vigor esta segunda-feira, o futuro não parece brilhante: “Não me parece que resolva grande coisa”, lamenta.

O desfile chegou à Alameda. Há música e actuações de grupos de dança no palco. O ambiente é de festa popular: cheira a pão, há sardinhas a assar, roulotes, algodão doce e piqueniques com direito a toalha e guarda-sol. As crianças brincam no parque infantil e as filas para ir buscar água (ou uma imperial) aumentam à medida que mais pessoas se juntam à multidão no relvado.