Portalegre Jazz Fest com vudu na guitarra de Desprez e baião em Paal Nilssen-Love

“We don’t know where the fuck we’re going”, ri-se Paal Nilssen-Love entre dois temas que o seu projecto Circus apresenta na segunda noite do Portalegre Jazz Fest. É e não é rigoroso, é e não é um exagero. Porque, de facto, a orgânica que o baterista norueguês, um dos nomes mais importantes do jazz contemporâneo europeu, criou para este septeto de parto recente (estreou-se em 2020 e editou o seu primeiro álbum em 2022) tira partido de uma partilha de referências melódicas e rítmicas entre os músicos, mas que nunca se sabe quando e de onde virão, tornando a música reconhecível e imprevisível em doses iguais.

