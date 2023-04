João Galamba e ex-adjunto trocam acusações, Costa e Marcelo resguardam-se

O ministro das Infra-estruturas deu este sábado uma conferência de imprensa para tentar dar todos os esclarecimentos sobre o episódio ocorrido em torno da exoneração do seu adjunto Frederico Pinheiro, que terá envolvido confrontos físicos entre este e outros membros do seu gabinete e a intervenção do SIS para a recuperação do computador de serviço do assessor. Mas este refuta todas as acusações e afirmou-se pronto para se defender “em todas as instâncias”, ou seja, tanto em tribunal como na comissão parlamentar de inquérito à TAP.

