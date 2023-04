Leclerc também parte na frente para a corrida sprint no Azerbaijão

O Ferrari de Charles Leclerc despistou-se na última volta da qualificação, mas ainda assim conseguiu assegurar a pole position para a corrida sprint do Grande Prémio do Azerbaijão, que decorrerá neste sábado, às 14h30.

Com este resultado, Leclerc faz a "dobradinha", depois de já ter garantido a pole position para a corrida de domingo, bem como a Ferrari, que colocou Sergio Pérez no segundo lugar para esta tarde, com Max Verstappen (Red Bull) a ser o terceiro mais rápido.

Esta qualificação de sábado, o dia anterior à corrida, decorre do novo formato aprovado pelas equipas no início da semana, substituindo o que seria a derradeira sessão de treinos livres. Os oito primeiros da corrida sprint somam pontos para o Mundial de pilotos.