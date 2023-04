Tens uma ideia para combater as alterações climáticas? O ClimateLauchpad está à procura

As três equipas vencedoras vão representar Portugal na final europeia. As candidaturas estão abertas até 14 de Maio.

Se tens uma ideia que pode ajudar a combater as alterações climáticas, já te podes candidatar à edição de 2023 do ClimateLaunchpad. As candidaturas estão abertas até dia 14 de Maio e devem ser feitas através de um formulário.

O ClimateLauchpad, programa internacional que quer distinguir as melhores ideias contra as alterações climáticas, procura ideias de negócio inovadoras em áreas como a agricultura, o meio ambiente, a energia limpa, a eficiência, os transporte e a água — estas são algumas das categorias em competição.

Para os três projectos vencedores da final nacional, que acontece no dia 14 de Julho, está em jogo a possibilidade de representar Portugal na final europeia da competição e receber um conjunto de prémios que incluem o acesso a incubação gratuita na UPTEC durante quatro meses, formação da 3xP Global e vales de formação de 1000 euros na Ordem dos Engenheiros – Região Norte.

Ao longo do concurso, os candidatos vão participar num curso online e num bootcamp de três dias, entre 5 e 7 de Junho, além de terem acesso a sessões de mentoria com especialistas em sustentabilidade ambiental e economia circular parar desenvolverem as suas ideias.

A iniciativa é organizada pela UPTEC — Parque de Ciência e Tecnologia da U. Porto, LIPOR e Fórum Oceano/Hub Azul.

Em Portugal, a ClimateLaunchpad já apoiou mais de 70 equipas — três delas vencedores internacionais: Pavnext, Eco2blocks e Mudatuga.

Texto editado por Inês Chaíça