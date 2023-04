PCP e BE apelam a que Governo dê passo atrás e mantenha a TAP no Estado

Mariana Mortágua revelou que o gabinete do Presidente da República terá sido informado do pedido de alteração de voo feito à CEO da TAP.

O PCP considerou esta quinta-feira que a decisão do Governo de privatizar a TAP até Julho é "criminosa" e uma "submissão" às multinacionais, acusando o executivo de convergir com a direita e apelando a que reverta a decisão. Também o Bloco de Esquerda (BE) se insurgiu, defendendo que a TAP é "essencial para o país" e que é necessário mantê-la na esfera do Estado.

Em declarações aos jornalistas no Parlamento, o deputado Bruno Dias do PCP sustentou que a decisão do executivo de avançar com a privatização da TAP até ao Verão mostra que as "opções políticas do Governo PS" estão em "convergência com a direita" e acusou os socialistas de entregarem "a estrangeiros um factor fundamental da nossa soberania e do nosso desenvolvimento". Considerando que economicamente se trata de uma "decisão criminosa", sublinhou que politicamente se traduz num "acto de submissão aos interesses das multinacionais".

O comunista referiu também que o passado já demonstrou que privatizar a TAP é um "erro" que traz "prejuízo para a empresa e para o país", como evidenciou a comissão parlamentar de inquérito à companhia. E considerou que a mesma "devia fazer reflectir o Governo e o país", assinalando que ainda "estamos a tempo de travar esta opção".

Já a deputada Mariana Mortágua do BE, embora admitindo que a comissão de inquérito à gestão da TAP evidenciou que "a gestão pública foi muto incompetente", argumentou que mostrou também "como a TAP é essencial para o país". Nomeadamente, devido ao hub que "estrategicamente Portugal tem interesse em manter" e que depende da "ligação ao Estado" da companhia, disse.

A bloquista recorreu também aos impostos pagos pela TAP em comparação com outras companhias de aviação para ilustrar a importância de manter a companhia na esfera estatal. Segundo Mortágua, em 2022, a TAP pagou 73 milhões de euros em impostos e 126 milhões de contribuições à segurança social, ao passo que a RyanAir pagou apenas 916 mil euros em impostos e nove milhões à segurança social. "A TAP interessa ao país. Precisamos de manter a TAP em mãos nacionais, quer dizer, o Estado", afirmou.

O ministro das Finanças, Fernando Medina, anunciou esta quinta-feira durante a reunião do Conselho de Ministros que o Governo tenciona aprovar o decreto-lei para privatizar a TAP até Julho deste ano e, depois, a resolução que estabelecerá os termos e o caderno de encargos da privatização. O executivo avançou também que o Ministério das Finanças e a Parpública foram mandatos para seleccionar as entidades que farão a avaliação financeira da companhia aérea e que já existem "interessados" em comprar a empresa.

Gabinete do Presidente foi informado do pedido de alteração de voo

A deputada do Bloco fez também revelações em relação à comissão de inquérito à TAP. Segundo a bloquista, um adjunto do ministro das Infra-estruturas, João Galamba, terá enviado uma mensagem de Whatsapp ao governante em que afirma que a CEO da TAP pediu para participar na reunião prévia à sua audição parlamentar de Janeiro. Na reunião estiveram presentes um deputado do PS e os assessores e chefes de gabinete de Galamba e da ministra adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes.

Sobre o pedido de alteração de um voo do Presidente da República à CEO da TAP por parte do ex-secretário de Estado das Infra-estruturas, Hugo Mendes, Mortágua avançou que a "iniciativa partiu da agência de viagens" mas que esta "deu conta dessas diligências ao gabinete da Presidência" nesse dia.

Mariana Mortágua referiu-se também ao parecer jurídico que sustentou o despedimento da presidente executiva da TAP por parte do Governo. A deputada considerou que é "um método correcto" convocar "o departamento jurídico do Estado para apoiar esta decisão", mas sublinhou que "tem um problema": o facto de ter sido "iniciado no dia a seguir à conferência de imprensa" em que o ministro das Finanças anunciou que a CEO e o chairman da TAP tinham sido despedidos. "Nada diz da robustez da decisão jurídica, nada diz da robustez da decisão que dá origem à demissão", afirmou.