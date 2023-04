Cavalo de passeios turísticos morre em Sevilha durante onda de calor

Um cavalo morreu e vários desmaiaram enquanto puxavam carroças turísticas no Sul de Espanha. Vídeos nas redes sociais mostram animais inanimados, sob temperaturas escaldantes.

Um cavalo morreu e outro colapsou enquanto puxavam carroças de passeios turísticos em Sevilha, cidade no Sul de Espanha que está a ser afectada por uma intensa onda de calor. Nas redes sociais estão a circular vídeos que mostram os cavalos caídos, o que já levou à abertura de investigações sobre suspeita de abuso destes animais.

Quem passava na rua ainda tentou reanimar o animal, que morreu depois de ter caído junto a uma estrada movimentada, como mostra um vídeo publicado na rede social Instagram pelo Rescate de Aves, um grupo de protecção de aves e animais exóticos.

O proprietário da carroça puxada por dois cavalos, cujo nome não foi divulgado, está agora a ser investigado por suspeita de maus-tratos a animais, informaram as autoridades locais em comunicado. De acordo com a polícia, a égua apresentava sintomas de febre devido a uma doença anterior, que terá sido agravada pela desidratação e as elevadas temperaturas sentidas esta semana na Península Ibérica.

"Os condutores da carroça pegaram noutro cavalo e continuaram o percurso em frente à polícia que, apesar de ter existido uma denúncia, não fez nada para lhes retirar a licença", disse Carlos Moreno, coordenador do grupo Rescate de Aves, citado pela Reuters. O segundo cavalo a puxar a carruagem também apresentava sinais de desidratação, mas foi forçado a continuar a trabalhar, acrescentou.

Outro membro daquele grupo de defesa dos direitos dos animais afirmou que a carroça parecia transportar turistas que participavam na Feira de Sevilha, que na edição do ano passado atraiu cerca de 500 mil pessoas. As carruagens turísticas puxadas por cavalos são comuns na cidade, e uma popular atracção turística.

Em comunicado, a Câmara Municipal de Sevilha assegurou que vai reforçar o sistema de controlo do bem-estar dos cavalos e apelou aos seus proprietários para que permitam aos animais descansar e beber água.

Na última terça-feira, num outro incidente na mesma região, um cavalo desmaiou, como mostra um vídeo divulgado no Twitter pelo PACMA, partido político focado na defesa dos direitos dos animais.

Otro caballo desplomado este martes en la Feria de Sevilla. @antoniomunozsev, @Ayto_Sevilla, ¿de verdad os parece que esto da una buena imagen a la ciudad? ¿No os avergüenza? ¡Dejad YA de explotar a los animales!



Desde PACMA ya estamos estudiando posibles acciones legales. pic.twitter.com/MjZZRvhL7D — PACMA (@PartidoPACMA) April 27, 2023

Segundo a AEMET, agência meteorológica espanhola, este será provavelmente o mês de Abril mais quente de que há registo na Península Ibérica. Esta quinta-feira as temperaturas em Sevilha atingiram os 36 graus Celsius.