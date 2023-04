Mónica Calle no DDD - Festival Dias da Dança

Mónica Calle retoma as premissas de Ensaio para Uma Cartografia (2017) para dar continuidade a uma coreografia do colectivo, da resistência e da esperança, ancorada em ideias de união e sacrifício, força e fragilidade, perseverança e superação. Tendo com ponto de partida A Sagração da Primavera, de Stravinsky, a encenadora volta a reunir um elenco extenso, com performers profissionais e não profissionais de idades, origens e profissões diversas, mas desta vez inteiramente composto por homens (são 17, ao todo). “É uma energia muito diferente da dos corpos femininos”, assinala. “Foi mais difícil encontrar o sítio certo entre a fragilidade e a força, até porque há todo um paradigma na construção da masculinidade.” Mariana Duarte