Oposição critica estratégia económica do Governo, Medina defende “prudência”

Com diferentes argumentos, os partidos da oposição confrontaram o ministro das Finanças com a falta de estratégia para o crescimento ou para a valorização dos rendimentos no âmbito do Programa de Estabilidade 2023-2027. Fernando Medina sustentou as opções económico-financeiras com a “prudência” e a “solidez financeira”.

