O que vai afinal mudar no trânsito em Lisboa?

As muitas obras no coração da capital manterão os carros afastados da Baixa e da zona ribeirinha. A alternativa “5.ª Circular” proposta por Carlos Moedas pode, porém, ser nova fonte de problemas.

Entram em vigor, esta quarta-feira, modificações de vulto à circulação automóvel, na cidade de Lisboa. As restrições ao trânsito anunciadas, na semana passada, pela Câmara Municipal de Lisboa, foram comunicadas como “alterações na mobilidade da zona ribeirinha” e na Baixa. Mas as mudanças têm, na realidade, um alcance muito mais profundo, prevendo-se que venham a influenciar a circulação viária em grande parte do centro da capital. Só quem vive ou trabalha na área poderá lá circular, entre as 8h e as 20h, nos dias úteis.