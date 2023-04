Onde é que estão os actores com deficiência?

Há dificuldades no acesso aos teatros, à profissão e outras barreiras para os actores e outros artistas com deficiência em Portugal. Falámos com alguns.

Inês Cóias não sente a sua deficiência em casa. Só a sente quando vai a sítios em que não pode entrar. A meio da sua formação académica, há quase cinco anos, um incêndio queimou parte do seu corpo e levou à amputação de uma perna. Inês prefere andar de cadeira de rodas, apesar de ter a possibilidade de caminhar, "por causa do cansaço e porque é mais simpático". Nos teatros, "praticamente nunca há camarins acessíveis". Consegue "desenrascar-se, mas há pessoas com deficiência que não conseguem". Antes do incêndio, não imaginava que os teatros, que em termos de acessibilidade "estão sempre prontos para receber o público com deficiência, nunca pensam que um artista com deficiência pode ocupar aquele mesmo espaço". "Todos têm barreiras", resume a actriz ao PÚBLICO.