A dissolução de Marcelo

Anda cabisbaixo o homem que está em todo o lado, numa feira de enchidos de manhã, num recital de canto lírico à noite, que comenta tudo, do futebol à política partidária, e até já abençoou a próxima Presidente da República em directo para a TV. Compreende-se o acabrunhamento, pois neste ano da graça já alombou com os intermináveis erros de costing do Costa, com os diversos melões que a banca deste Governo vai vendendo e fiando, e agora com os exuberantes manguitos do TAP VIP Club, onde ser despedido é ganhar o euromilhões e é normal os administradores reunirem-se “informalmente” com governantes e deputados do PS em vésperas de comissões de inquérito à empresa.

