Como é o Ramadão de Tasnoba, uma adolescente muçulmana em Portugal

Tasnoba Rahman Esha não se juntou à oração conjunta do Eid al-Fitr, a cerimónia que marca o fim do jejum do Ramadão — tinha um teste na escola a que não podia faltar. A adolescente muçulmana de 17 anos vive há 13 no Porto, com a família que veio do Bangladesh.

"Para mim, o Ramadão é saber lidar com as situações", explica, quando lhe perguntamos o que significa para ela celebrar o nono mês do calendário muçulmano, marcado por momentos de partilha, reflexão individual e conjunta e pelo jejum do nascer ao pôr do Sol (que torna mais complicadas as aulas de educação física, ri-se).

Em 2023, os muçulmanos portugueses começaram o Ramadão a 23 de Março e terminaram a 21 de Abril. No Porto, onde a família de Tasnoba vive, a oração conjunta para assinalar o Eid al-Fitr decorreu no jardim na cobertura da estação de metro da Trindade, como mostram as imagens no final do testemunho de Tasnoba.