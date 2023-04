Repórter 360. Livres de berço

Neste episódio do Repórter 360 assinalam-se os 49 anos de democracia em Portugal.

Leonor Rosas, Pedro Campiche e Beatriz Pedroso são rostos de uma democracia já edificada aquando do seu nascimento. São livres de berço. Marcham nas ruas, pintam paredes e exprimem a sua individualidade sem constrangimentos de qualquer natureza.

Neste episódio do Repórter 360, produzido pela ESCS FM, a rádio da Escola Superior de Comunicação Social, em parceria com o PÚBLICO, as estudantes Constança Vilela e Margarida Alves assinalam os 49 anos da democracia portuguesa.

Reportagem de Constança Vilela e Margarida Alves. Coordenação de Natacha Cantarinhas. Genérico de Luís Batista e design de Carlota Real e Cláudia Martina.

Músicas utilizadas pela respectiva ordem: “Liberdade” – Sérgio Godinho.

