Artéria debate 25 anos da Expo’98, na próxima sexta-feira

A 28 de Abril, o PÚBLICO e o projecto Artéria promovem mais um debate sobre a cidade de Lisboa. Este, que irá decorrer no auditório do jornal, traz à conversa os 25 anos da Expo’98.

9 637 451 pessoas, eis o número de visitantes da Exposição Internacional de Lisboa. Quer isto dizer que quase todos os portugueses passaram pela renovada zona Oriental da cidade entre os dias 22 de Maio e 30 de Setembro de 1998? Nem todos, até porque houve um grande fluxo de estrangeiros, mas rara será a pessoa com mais de 30 anos que não esteja familiarizada com a Expo’98 e, consequentemente, o impacto que esta teve na cidade e no país.

Sob o tema “Os oceanos: Um património para o futuro”, a exposição contou a participação de 143 países e 14 organizações internacionais, houve 17 palcos espalhados pelo recinto, foram erguidos vários pavilhões temáticos, entre eles o Pavilhão da Utopia (actual Altice Arena), o Pavilhão do Futuro (Casino de Lisboa) e o Pavilhão de Portugal, concebido por Álvaro Siza Vieira. Para uns, era um evento-chave, fundamental para projectar uma nova imagem do país, outros havia que duvidavam do seu sucesso, apelidando-o de megalómano.

É tudo isto que estará em debate na próxima sexta-feira, dia 28 de Abril, pelas 14h45, em mais uma iniciativa levada a cabo pelo Artéria. Uma conversa moderada pela jornalista Céu Lopes, que entrou para a redacção do jornal precisamente em 1998, e que contará com a participação de João Soares, Simonetta Luz Afonso, João Paulo Velez e Cristina Castel-Branco. João Soares, político, ex-ministro da Cultura, era, à data, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, cargo que exerceu entre 1995 e 2002; Simonetta Luz Afonso, museóloga e gestora cultural, desempenhou a função de Comissária de Portugal; Cristina Castel-Branco, arquitecta paisagista, foi a assessora-chefe de arquitectura paisagista e responsável pelos Jardins Garcia de Orta; João Paulo Velez, actual assessor no gabinete do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, chefiou a comunicação.

O debate acontecerá a menos de um mês de se cumprir o 25.º aniversário deste evento incontornável na história recente de Portugal, e terá lugar no auditório do PÚBLICO (Edifício Diogo Cão, Doca de Alcântara Norte 1350-352 Lisboa). A entrada é livre, estando também programada a transmissão online nas plataformas digitais do jornal. Dada a limitação de lugares, para assistir ao vivo será necessária a inscrição, através do email secretariado@publico.pt — assunto “Debate Artéria Expo'98”